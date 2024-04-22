نصائح مهمة للوقاية من الإجهاد الحراري.. اعرف أسباب الإصابة وتجنبها

«كيف تواجه الإجهاد الحراري؟».. سؤال أجابت عنه وزارة الصحة والسكان، بعد ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بأن تكون ذروة الموجة الحارة الأربعاء المقبل واستمرار التقلبات الجوية لمدة 72 ساعة كاملة، لمساعدة المواطنين على مواجهة الطقس الحار، خاصة كبار السن ومرضى القلب والضغط.

تحذيرات من الأجهاد الحراري خلال ارتفاع درجات الحرارة

وزارة الصحة والسكان أوضحت عبر منشور على صفحتها بـ«فيس بوك»، أنّ الإجهاد الحراري يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وبذل جهد بدني شاق.

أعراض الأجهاد الحراري

«الصحة» حذّرت من أعراض الإجهاد الحراري خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أو التعرض لضربة شمس، ما قد يشكل تهديدا للحياة، موضحة أنّ الأعراض تتضمن «دوار، وإرهاق، وسرعة النبض، والشعور بالإعياء الشديد، والغثيان، والتعرق الشديد، والصداع، وعدم القدرة على الوقوف، وتشنجات في العضلات، وانخفاض ضغط الدم».

نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري

- التوقف فورا عن ممارسة أي أنشطة.

- شرب كميات من المياه أو السوائل الباردة.

- التواصل مع طبيب حال استمرار الأعرض لأكثر من ساعة.

فئات أكثر عرضا للإجهاد الحراري

- السن المبكر أو الشيخوخة.

- من يتناوي أدوية «القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة».