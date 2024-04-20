حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع ملحوظ للحرارة بهذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية الأيام المقبلة، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت «الأرصاد»، أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئ على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح يوم الأحد على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، بينما يستمر نشاط الرياح يوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب.

كما حذرت من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً، ويصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة الأحد 21 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 22 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.