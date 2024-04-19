حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأوضحت «الأرصاد» أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها تزداد بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضافت أنه تنشط ظاهرة هبوب الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت 20 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.