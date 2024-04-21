حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 21-4-2024، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود استقرارا للأحوال الجوية على كل الأنحاء، وتكون الأجواء حارة نهارًا، ودافئة على السواحل الشمالية، بينما شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 21 أبريل

تأتي درجات الحرارة اليوم، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.