عطلة طارئة وتحذيرات من نشوب حرائق.. ماذا فعل الطقس السيئ في ليبيا؟

حالة من الطقس السيئ ضربت العديد من الدول العربية الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أنَّ الأمر لا يزال مستمرا، إذ أعلنت الحكومة الليبية عن عطلة ليومين وسط تحذيرات من منخفض جوي صحراوي، يضرب البلاد اليوم وغدا.

وأعلنت الحكومة الليبية، منح عطلة رسمية طارئة لجميع الجهات العامة، عدا العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية والجهات المسؤولة عن مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، يومي الاثنين والثلاثاء لوصول منخفض جوي صحراوي.

قرار رسمي بعطلة في ليبيا لمدة يومين بسبب الطقس السيئ

وجاء إعلان الحكومة استنادا إلى قرار رئيسها أسامة حماد رقم 48 لسنة 2024، والذي نص على اعتبار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عطلة طارئة بجميع الوزارات والهيئات العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لصحيفة الأنباء الليبية.

وكلف القرار وزير الداخلية الليبي، بأن يصدر تعليمات لكل البوابات والتمركزات الأمنية، للحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية، داخل ليبيا خصوصًا في المناطق التي من المتوقع أن تنعدم فيها الرؤية، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وسط توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي بأن تتأثر غالبية مناطق ليبيا بتقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب، تكون نشطة إلى قوية السرعة الاثنين.

طوارئ في درنة

أعلنت مديرية أمن درنة، بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، حالة الطوارئ القصوى احتياطيًا، لداية من مساء أمس الأحد، وحتى الثلاثاء، في مواجهة المنخفض الصحراوي المتوقع وصوله إلى الشرق الليبي.

وقال رئيس هيئة السلامة الوطنية فرع درنة، فتحي الكريمي في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إنّهم ناقشوا إجراءات مواجهة المنخفض الصحراوي، وإعلان حالة الطوارئ القصوى احتياطيًا من التقلبات الجوية المتوقعة، وإرسال سيارات إطفاء للسيطرة على أي حرائق محتملة في مواقع مختلفة، خاصة في المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات مثل منطقة عين مارة وكرسة، لتسهيل عملية السيطرة عليها وتقليل الخسائر.