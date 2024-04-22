«الأرصاد» تحذر من الـ72 ساعة المقبلة.. طقس صعب على 23 محافظة

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الثلاثاء ولمدة 72 ساعة حتى مساء الخميس المقبل، إذ نشهد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وذلك على أكثر من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

طقس صعب لمدة 72 ساعة مقبلة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ طقس مصر بداية من غدًا الثلاثاء ولمدة 3 أيام متواصلة، يتعرض لتاثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، ويعمل على رفع درجات الحرارة بأكثر من 8 درجات على جميع الأنحاء، وهذا المرتفع يأتي في وقت متزامن مع تعرض البلاد أيضًا لتاثير كتل هوائية صحراوية شديد الحرارة من الصحراء الغربية والشرقية، مع نشاط للرياح الخماسين الربيعية على أغلب الأنحاء، التي تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة على المناطق والمحافظات الواقعة في غرب البلاد.

الحرارة تصل لـ41 درجة على القاهرة والصعيد

وأضافت «غانم» أنّ تاثير نشاط الرياح وارتفاع قيم الحرارة سيختلف من محافظة لأخرى وفقًا للطبيعة الجغرافية بها بنحو 7 إلى 8 درجات على محافظات «الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، ومطروح، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والمنوفية، والشرقية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر»، وتسجل قيم الحرارة المتوقعة بين 35 إلى 37 درجة.

في حين تتراوح درجات الحرارة بين 40 و41 درجة على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، والغربية، وجنوب سيناء، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، وأسوان».