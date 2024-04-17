«الأرصاد» تحذر سكان مطروح من طقس الساعات المقبلة.. ظاهرة قادمة من ليبيا

أطلقت منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا مهما لسكان مطروح من طقس الساعات المقبلة، الذي يشهد زيادة جديدة في سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة.

تدهور مستوى الرؤية الأفقية

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان، أن سكان مطروح على موعد خلال الساعات المقبلة لتدهور مستوى الرؤية الأفقية، وذلك بسبب زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، القادمة من غرب ليبيا، ومن المتوقع أن يشمل تأثيرها باقي المدن والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت.

وطالبت المواطنين في تلك المناطق بضرورة توخي الحيطة والحذر، كما كشفت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية عن اتجاه نشاط الرياح خلال الساعات المقبلة.

طقس سيئ على القاهرة والمحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، يمتد إلى باقي المحافظات الداخلية مع تقدم ساعات النهار، ولكنه سيكون أقل حدة على المناطق الداخلية.