مدير «أسوان الدولي لأفلام المرأة»: 76 فيلما من 35 دولة شاركوا في المهرجان

قالت صفاء مراد المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنّ أفلام المهرجان تناقش قضايا المرأة، موضحةً: «لدينا مجموعة من الأفلام من 35 دولة بواقع 76 فيلما، كلها ما بين مخرجات سيدات وقضايا السيدات»، لافتةً إلى أن الفنانة غادة عادل والمخرجة هالة خليل ستكونان أبرز المكرمات.

تونس ضيف شرف المهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأضافت «صفاء مراد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «تونس ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة، كما أن لدينا مشاركَات من السويد وكينيا وأذربيجان وكوسوفو واليابان، إذ يغطي المهرجان دولا كثيرة من 3 قارات».

مهرجان أسوان الدولي لأفلام يركز على انتصار المرأة

وتابعت المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة «نركز على انتصار المرأة وتحقيق الإنجازات والشغف والطموح ولا نبرز معانتها فقط، كما أنَّ لدينا أفلامًا تبرز قضايا المراهقات وكيف يؤذي الناس أنفسهم بسبب الهوس بالشهرة، والهوس بالجسم المناسب بسبب وضع المجتمع للمرأة في قوالب معينة».