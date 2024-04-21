ناهد السباعي: عضوية لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي شرف كبير

أعربت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن سعادتها باختيارها عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

ذكريات ناهد فريد شوقي مع مهرجان أسوان

ونشرت ناهد السباعي، صورة لها من المهرجان معلقة: «شرف كبير ليا أني أكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، أنا بحب مهرجان أسوان وأسوان وشعبها جدا جدا وذكرياتى مع أمي في أسوان جميلة وممتنة من قلبي للمهرجان والاتحاد الأوروبي لأنهم منحوا أمي تكريما عن مشوار حياتها وهي عايشة قبل وفاتها فله مكانة خاصة عندي».

مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

وتشهد الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.