Civil War يعود لصدارة شباك التذاكر الأمريكي بإجمالي إيرادات 49.5 مليون دولار

عاد فيلم Civil War إلى تصدر شباك التذاكر العالمي مرة أخرى بعد ما تراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات، محققا 3 ملايين دولار بإجمالي إيرادات بلغ 49.4 مليون دولار في يومه العاشر بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم Godzilla x Kong: The New Empire محققا إيرادات 2.8 مليون دولار، بينما ارتفعت الإيرادات الكلية للفيلم في يومه الـ24 بالسينمات لتصل لـ485 مليون دولار، وتراجع فيلم الرعب Abigail إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات بعد تصدر القائمة في أول أيام عرضه محققا 2.4 مليون دولار، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 3 أيام لـ15.2 مليون دولار.

إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4

واحتل فيلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare المركز الرابع في قائمة الإيرادات بـ2 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 3 أيام لـ9 ملايين دولار، وجاء فيلم الرسوم المتحركة Kung Fu Panda 4 في المركز الخامس بقائمة الإيرادات حيث لم يحقق سوى 1.3 مليون دولار، وهو الفيلم الذي بلغ إجمالي إيراداته 480 مليون دولار خلال 45 يوم عرض في السينمات حول العالم.