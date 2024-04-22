فيلم الرعب «Abigail» يحقق 4 ملايين دولار في أول أيامه بالسينمات

تصدر فيلم الرعب «Abigail» قائمة إيرادات الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي، في يومه الأول في السينمات، محققًا إيرادات بلغت 4 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أرباحه إلى من 12 إلى 15 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وذلك وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «Abigail» من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، من سيناريو كتبه ستيفن شيلدز وجاي بوسيك، ويستند إلى فيلم «Universal Classic Monsters» إنتاج عام 1936.

تفاصيل فيلم Abigail

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المجرمين باختطاف ابنة راقصة الباليه لشخصية قوية في العالم السفلي، ويذهبون بها إلى قصر معزول في شمال، غير مدركين أنهم محبوسون مع فتاة صغيرة عادية.

ويشارك في بطولة الفيلم أليشا وير، وميليسا باريرا، ودان ستيفنز، وكاثرين نيوتن، وويل كاتليت، وكيفن دوراند، وأنجوس كلاود، وجيانكارلو إسبوزيتو، وتلقى الفيلم آراء إيجابية بشكل عام من النقاد.

فيلم «Abigail» آخر أعمال أنجوس كلاود

بدأ التصوير الرئيسي في دبلن بأيرلندا، ولكن تم تعليقه في بداية يوليو بسبب إضراب أعضاء نقابة الممثلين والكتاب لعام 2023، وجرى استئناف التصوير في نهاية ذلك الشهر وانتهى في ديسمبر، وكان هذا هو آخر فيلم عمل عليه الممثل أنجوس كلاود خلال حياته، إذ توفي في 31 يوليو 2023، بعد وقت قصير من انتهاء مشاهده.