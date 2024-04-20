فيلم «Civil War» يتصدر شباك الإيرادات في أمريكا بـ33.7 مليون دولار

نجح فيلم «Civil War» في الحفاظ على صدارة شباك الإيرادات في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، بإيرادات بلغت 33.7 مليون دولار على المستوى المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بلغت الإيرادات العالمية للفيلم 4.5 مليون دولار، ليصل إجمالي بلغ 38.2 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وتدور أحداث فيلم Civil War في المستقبل القريب، ويتتبع فريقًا من الصحفيين الذين يسافرون عبر الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت ميزانية الفيلم 50 مليون دولار.

البرومو الدعائي لفيلم «Civil War»

تفاصيل فيلم Civil War

وفيلم Civil War تأليف وإخراج أليكس جارلاند، ويشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود كيرستن دونست، وفاجنر مورا، وكايلي سبايني، وستيفن ماكينلي هندرسون، وسونويا ميزونو، ونيك أوفرمان، وجيسي بليمونز.

في مقابلة أجريت في مارس 2024 مع صحيفة الجارديان، صرح جارلاند أنه بعد الحرب الأهلية، ينوي التراجع عن الإخراج والتركيز فقط على الكتابة.