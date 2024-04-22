«مستقبل وطن»: موازنة العام الجديد تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات البسطية

قال أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، شعبان رأفت عبد اللطيف، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بمنظومتي الصحة والتعليم.

زيادة مخصصات الدعم في مشروع الموازنة العامة

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، باعتبارهما ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.

وشدد عبد اللطيف أن هذه الأرقام الوارد بمشروع الموازنة العامة بناء على توجيهات القيادة السياسية يعكس اهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغييرات التي شهدها العالم، وانعكست على اقتصاديات جميع الدول.

تنفيذ المشروعات القومية

وأشار إلى أن الدولة في ظل هذه التحديات تواصل البناء وتنفيذ المشروعات القومية وخططها الخاصة بجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة تمكين القطاع الخاص، وهذا يعكس أيضا قوة وصلابة الاقتصاد المصري.