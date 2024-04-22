تعاون بين «الصناعات النسيجية» و «الملابس الجاهزة» لدعم الصناعة وتعزيز الصادرات

أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، عن تعاون استراتيجي مع كل من غرفة الملابس الجاهزة ومجالس تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات بهدف حل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر غرفة الصناعات النسيجية، أمس بحضور محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، والدكتور وليد الكفراوي عضو المجلس التصديري للمفروشات.

المرشدي: طرح حلول لعدد من مشاكل وأعباء المصانع

وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك فرص كبيرة لنمو وتنمية صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات في مصر، الا أن تحقيقها مرهونا بطرح حلول لعدد من المشاكل والأعباء التي تعاني منها المصانع حاليا، موضحا أن الدولة رفعت شعار تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وبالتالي يجب العمل لتحقيق ذلك والبناء عليه عبر إزالة أي تحديات.

وأشاد المرشدي باستجابة جميع أطراف منظومة النسيج والملابس والمفروشات لحضور هذا الاجتماع للتكاتف من أجل العمل على نهضة هذه القطاعات.

من جانبه، قال محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، إن قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الصناعية في مصر وكثيفة العمالة ومن أكثر القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها الدولة في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة لذلك لابد من مساندتها بحل المشكلات التي تواجهها لزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالميا.

وشدد البهي على ضرورة تجهيز ورقة عمل مشتركة بأبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر وتقديمها لمتخذي القرار لدعم القطاع.

وهو ما أكده أيضا الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، مشددا على أهمية التعاون والتشاور مع غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات لبحث التحديات التي تواجه قطاع الملابس والمنسوجات في مصر، وتبادل الأفكار والآراء وعرض النتائج على الوزارات المعنية لاتخاذ قرارات من شأنها دعم تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة استثماراته.

وقال عبدالسلام إن زيادة تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يأتي على رأس أولويات الغرفتين للحد من الاستيراد وإنتاج المستلزمات في مصر مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة.

تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لحل مشاكلات الصناعات النسجية والملابس الجاهزة

من جانبها قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنها ستقدم مذكرة لمجلس الوزراء بأبرز المطالب الملحة لحل المشكلات التي تواجه القطاع، وذلك بالاتفاق مع غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة شهدت نموا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة في ظل الفعاليات التي ينظمها المجلس لفتح أسواق جديدة للمصانع العاملة بالقطاع.

وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة طرح حلول سريعة وعاجلة لمشاكل القطاع الصناعي، لأن الوقت الحالي هو وقت الصناعة ويجب العمل على تحقيق طفرة حقيقية بها، مشيرا إلى أن تمهيد الطريق وإزالة العقبات يفتح شهية المستثمرين المحليين لزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ استثمارات لتنفيذ التوسعات، كما أن ذلك سيعمل على جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا على توفير الاحتياجات المحلية، والحد من الواردات وكذلك التصدير وجلب عملة صعبة الدولة.

وأوضح الأباصيري أن التكاتف والتعاون المشترك بين ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات سيكون له مردودا إيجابيا كبيرا على تنمية هذه القطاعات، لافتا إلى التجهيز لتشكيل لجان عمل مشتركة من جميع الأطراف للعمل على تطوير حلول شاملة لهذه التحديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

فيما أشار النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى تنظيم ورش عمل مكثفة بين الغرفتين لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع ودراسة كل مشكلة على حدة في اجتماعات منفصلة وتقديمها في ملف كامل لرئيس الوزراء، مؤكدا أن هذه الفترة تتطلب التكاتف بين جميع الكيانات المنوطة بالقطاع على رأسها غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية في كتلة واحدة، تتحدث باسم مليارات الاستثمارات الموجودة بالقطاع وآلاف العمال.

وأوضح الشامي أنه لتحقيق زيادة في صادرات القطاع لابد من حل سريع للأعباء المحملة على عاتق الصناع والمتعلقة بالضرائب وتسعير الطاقة والتأمينات وغيرها من المشكلات التي تتطلب تدخل عاجل من الدولة.

قال المهندس محمود الفوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن مصانع المحلة الكبرى تنتج ما يقرب من 60% من الغزل والنسيج في مصر، و80% من الصادرات المصرية من المنسوجات من المحلة حيث أن بها 30 مصنع يصدر إنتاجه ولكنه يشغل 500 مصنع، مطالبا بإزالة أي عراقيل تواجه هذه الصناعة لزيادة قدرتها على المنافسة عالميا، خاصة وأن هامش الربح للمصانع العاملة بالقطاع ضئيل جدا وغير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.

وأكد المهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس التصديري للمفروشات ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة للتوصل الي حلول لأي مشكلة تواجه القطاع خلال المرحلة الراهنة من أجل تعميق الصناعة وزيادة صادرات القطاع.