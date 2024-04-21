«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتجاوز 27% الفترة المقبلة

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، موقف أسعار السلع من الانخفاض الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%.

خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم عمل خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت، موضحا: أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات، مشددا على أن السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة.

ولفت إلى أن محال الفول والطعمية والكشري الصغيرة في الطريق لخفض الأسعار، مشددا على أن علبة الكشري في طريقها للانخفاض وفق ضوابط يعد لها حاليا، مضيفا «منتجو العيش الفينو مكسبهم محدود، وخفض أسعار القمح محليا ودوليا سيحل أزمة كبيرة الفترة المقبلة».

وبشأن ارتفاع أسعار السيارات، شدد على أن تعويم الدولار ليس الأزمة وإنما الأزمة كانت في وفرة العملة الصعبة، ونقص السلعة هو سبب رفع سعر السيارات، مختتما: محدش يشتري أجهزة كهربائية الآن أو يخزن أي سلع لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات كبيرة تصل لشهر بحد أقصى.