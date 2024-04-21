اتحاد الغرف التجارية عن بيع الخبز بالكيلو: «المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار»

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو قديم ويرجع إلى عام 2011، ولكنه لم يطبق بسبب الأحداث، مشيرًا إلى أن فكرة بيع الخبز بالكيلو هدفها حصول المواطن على حقه من الخبز بالشكل العادل، لأن هناك استحاله في تحقيق وزن الخبز الحقيقي، خاصة وأن الخبز يتم إعداده بصورة يدوية.

انخفاض أسعار ساندوتشات الفول والطعمية

وتابع «عز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لانخفاض أسعار ساندوتشات الفول والطعمية، مع تراجع أسعار الزيت والفول.

واختتم بالإشارة إلى أن المواطن سيشعر بحجم الانخفاض في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.