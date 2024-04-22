لتعزيز الوعي.. انطلاق مؤتمر مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة في جامعة حلوان

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تحت عنوان «مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة»، والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة حلوان، برعاية وحضور السيد قنديل رئيس الجامعة.

تعزيز الوعي بقضايا مكافحة الفساد

وأكد السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية تلك المؤتمرات في تعزيز الوعي بقضايا مكافحة الفساد وأثرها على المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي لدى طلابها بالقضايا الوطنية والعالمية المهمة.

وأوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، أن المؤتمر ناقش مفهوم الفساد وأشكاله المختلفة، وتسليط الضوء على تأثيراته السلبية على المجتمع والاقتصاد، بالإضافة إلى أهمية وجود نظام قانوني فعال لمكافحته، والحد من آثاره.

وأضافت أن المؤتمر تناول أيضًا الإجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد، ودور النظام القضائي في تطبيق القوانين الإجرائية المدنية ذات الصلة، وإجراءات التحقيق والعقوبات في قضايا الفساد، مع التركيز على أهمية حماية المحققين وضمان سرعة العدالة.

واستعرض المؤتمر التعاون الدولي في مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والخبرات، ودور مكافحة الفساد في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الأدوات والسياسات الضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن أهمية التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي بهذه المشكلة، ومناقشة التحديات والتطورات الحديثة في مجال مكافحة الفساد.