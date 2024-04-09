شيخ الأزهر وملك البحرين يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، التَّهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبات على الأمة الإسلامية بالسَّلام والخير واليمن والرخاء.

السلام والتعايش الإنساني

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال اتصالٍ هاتفيٍّ عن تقديره لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ولجهوده من أجل السلام والتعايش الإنساني، وعن أخلص التهاني بهذه المناسبة المباركة وأصدق الدعوات بأن يحفظَ الله مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، وينعم عليها بمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم.

من جانبه، أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره لدور فضيلة الإمام الأكبر في نشر علوم الدين الإسلامي وبيان الصورة الصحيحة عن الإسلام.