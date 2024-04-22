اختفاء 11 شخصا وإجلاء 53 ألف آخرين بسبب فيضانات الصين (فيديو)

عواصف شديدة ضربت جنوب الصين، خلال الأيام الماضية أدت إلى اختفاء 11 شخصا، وإجلاء عشرات الآلاف في ظل تحذيرات من استمرار الطقس السيئ، إذ من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة، اليوم الاثنين، فضلا عن حدوث «عواصف رعدية ورياح قوية في المياه الساحلية لمقاطعة جوانجدونج القريبة من هونغ كونغ وشنتشن»، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

مخاوف من فيضانات الصين: تحدث مرة واحدة في القرن

وشهد إقليم جوانجدونج الجنوبي هطول أمطار غزيرة، إثر موجة الطقس السيئ في الصين خلال الأيام الماضية ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار، وأثار المخاوف من فيضانات شديدة «من النوع الذي يحدث مرة واحدة في القرن».

إجلاء أكثر من 53 ألف شخص

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أنَّ إدارة الطوارئ المحلية أفادت بفقدان 11 شخصًا، إثر هطول أمطار غزيرة، على أجزاء كثيرة من جوانجدونج في الأيام الأخيرة، فضلًا عن نقل أكثر من 53 ألف شخص في جميع أنحاء المقاطعة بينهم 45 ألف شخص من مدينة تشينجيوان في شمال جوانجدونج، فيما تتأثر أجزاء من مقاطعات فوجيان وجويتشو وجوانجشي، بأمطار غزيرة قصيرة المدى، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأُصيب 6 أشخاص في بلدة جيانجوان، بعد محاصرتهم جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، أمس فيما وصلت الفيضانات إلى 5.8 متر (19 قدمًا) فوق الحد التحذيري لتضرب روافد نهر اللؤلؤ اليوم الاثنين.