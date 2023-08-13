فيضانات الصين.. السلطات تكثف عمليات الإغاثة في بكين

أعلنت السلطات في الصين حالة الطوارئ للسيطرة على الفيضانات، مشيرة إلى أنّ وضع السيطرة على الفيضانات لا يزال قاتمًا للغاية.

وشددت على ضرورة أن تحافظ مقاطعات «تيانجين، ولياونينج، وجيلين، وهيلونج يانج» على مستوى عالٍ من اليقظة والاستعداد لهذه المواقف والعمل بلا كلل عليها لفعل هذا الخير، مهمة في السيطرة على فيضانات الصين.

الحماية من فيضانات الصين

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، ستتم مناقشة ظروف الأمطار والفيضانات والكوارث الجيولوجية، فضلًا عن تأثير إعصار خانون، في اجتماع، عبر تقنية الفيديو، يضم مسؤولي المقر الوطني للتعامل مع الفيضانات وعمليات الإغاثة من الجفاف ووكالة الأرصاد الجوية ووزارات الموارد المائية والموارد الطبيعية وإدارة الطوارئ، وأضافت السلطات أنّه تم اتخاذ الاحتياطات للحماية من فيضانات الصين، والأعاصير، لا سيما في الأماكن الرئيسية مثل «تيانجين، ولياونينج، وجيلين، وهيلونج يانج».

كوارث جيولوجية

وتابع بيان الوكالة الصينية، أنّه تمت الإشارة إلى أنّ هانك مناطق تخزين الفيضانات والاحتفاظ بها، وكذلك الروافد السفلية لحوض نهر هايخه والمسار الرئيسي لنهر سونجهوا، لكن لا تزال هناك مستويات عالية من المياه، ويزداد خطر حدوث ظروف خطرة تدريجيًا بسبب لتغير المناخ والفيضانات طويلة الأمد للسدود.

وذكر البيان أنّ ما تبقى من دورة الإعصار خانون قد يجلب أمطارا غزيرة إلى شمال شرق الصين، وأضافت أن الأمطار الأخيرة في شمال الصين قد تؤدي إلى تفاقم الفيضانات وتعقيد أعمال الإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة المتكررة في المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من البلاد تزيد من مخاطر الكوارث الجيولوجية وتهديد الطبيعة الخزانات والسدود.