ضبط سائق بتهمة تزوير محررات رسمية في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، أنّ سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، يزاول نشاطا إجراميا تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته لاب توب يحتوي على نماذج محررات رسمية، وطابعة، و3 براويز خشبية، وشابلونة طباعة بمقاسات مختلفة، تُستخدم في وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق، عليها 11 نموذجا لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات، و8 توكيلات مُقلدة عن طريق الاصطناع الكامل، و9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات، واتخذت الإجراءات القانونية.