القبض على تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، تكوين «3 أشخاص من بينهم سيدة «لها معلومات جنائية» ومقيمين بمحافظة الدقهلية»، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم وبحوزتهم «عددًا من الأقراص المخدرة- عددًا من الأختام والأكلاشيهات- 7 أجهزة وأدوات تستخدم في عملية التزوير – عددًا من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- أصول بطاقات رقم قومي- صورًا ضوئية من مستخرجات قطاع الأحوال المدنية».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.