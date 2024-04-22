افتتاح مشروعات جديدة في شمال سيناء تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طرح 3 مشروعات تنموية

وأشار المحافظ إلى طرح 3 مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وهي مدينة رفح الجديدة وقرى الصيادين في بئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تكلفتها ملايين الجنيهات.

وأعلن المحافظ افتتاح مدارس الجوفة للتعليم الأساسي في مركز الحسنة بوسط سيناء والطويل بمركز العريش، والمدرسة البحرية بالتلول وسلمانة الابتدائية في مركز بئر العبد والفارابي للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، ورود الخادم للتعليم المجتمعي بمدينة نخل، بجانب افتتاح 15 بيتًا بدويًا بقرية النثيلة بمركز نخل ومكتب بريد نخل وإدارة تموين الشيخ زويد وعمارات قبر عمير والجورة بالشيخ زويد، واستاد العريش الرياضي ونادي عاطف السادات.