محافظ شمال سيناء يفتتح متحف التراث السيناوي في العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، متحف التراث السيناوي في مقره الجديد بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش، اليوم الخميس، في حضور على غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإبراهيم سالم مدير المتحف.

وقدم المحافظ، التهنئة لأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة في 25 إبريل الجاري، مؤكدًا افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف مراكز ومدن المحافظة بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ أن محافظة شمال سيناء تنفرد عن غيرها بالمورث التراثي الكبير في شتي مناحي الحياة، مؤكدًا أن متحف التراث يجسد مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة.

ودعا المحافظ المواطنين وخاصة أهل البادية ممن يمتلكون قطع تراثية التبرع بها للمتحف أو الاستعانة بها في صناعة قطعة مماثلة، بحيث يعود المتحف كسابق عهده يضم جميع مفردات التراث السيناوي، متوقعًا أن تكون هناك استجابة لتلك الدعوة.

المتحف تأسس أوائل التسعينات

وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، إن متحف التراث السيناوي تأسس في أوائل تسعينيات القرن الماضي بالجهود الذاتية بجوار ديوان عام المحافظة بالعريش، ليعكس الحياة البدوية السيناوية ومفرداتها من أدوات طعام وزينة وأعشاب تستخدم في التداوي وبيت الشعر البدوي، ونماذج للبيت العرايشى وللكليم اليدوي والأزياء والحلي البدوية وأدوات الزينة والحياة البدوية اليومية، وأعيد افتتاحه مرة أخرى في مكانه الجديد بحي المساعيد في العريش.

الاحتفال بالتراث العالمي مستمر لمدة أسبوع

من جانبه، قال إبراهيم محمد سالم المدير التنفيذي لمتحف التراث السيناوي، إنه جرى افتتاح المتحف بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، إذ تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل من كل عام.

وأضاف سالم، أن الاحتفال باليوم العالمي للتراث مستمر لمدة أسبوع، ويتضمن عدد من الندوات حول التراث ومعالم وتاريخ سيناء والمتاحف وعروض فنية وتراثية ومعرض للصور الفوتوغرافية، بجانب المشاركة في مهرجان الهجن يوم الخامس والعشرين من أبريل باعتبار رياضة الهجن أحد مفردات التراث السيناوي.