رئيس جامعة مصر المعلوماتية: 1300 شخص حضروا مؤتمر علوم الذكاء الاصطناعي

كشفت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، تفاصيل مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في مقر جامعة مصر المعلوماتية بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين ورواد صناعة البيانات ويشمل مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب والهندسة والتعلم الآلي.

تفاصيل مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

وقالت «بهجت»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات حضورا في أوروبا، وتحديدا التعامل مع البيانات كبيرة الحجم إذ يجرى اختيار أعداد كبيرة جدا من كل الدول الأوروبية وقررنا استضافته في مصر لأول مرة من أجل خدمة الشرق الأوسط بسبب أهمية موضوعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتأثيرها على حياتنا جميعا وتأثيرها السريع على حياتنا».

وتابعت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: «كان واضحا أن هناك اهتمام في مصر والشرق الأوسط بهذه الموضوعات، فقد سجل فيه 1300 شخص على مدار 3 أيام، ونظمنا المؤتمر بطريقة الخليط بين الأون لاين لمدة يومين والحضور الفعلي في مصر لمدة يوم».

مصر لديها خبراء في كل المجالات

وأوضحت: «الجلسات كانت متوازية بواقع 5 إلى 6 جلسات من الساعة العاشرة صباحا حتى السادس مساءً، ويجمع بين الأكاديميين والعلميين الباحثين والصناعة، وهذا ما يدل على أن مصر لديها عدد جيد من الخبراء في كل المجالات».