جمعية المهندسين المصرية تمنح وزير الإسكان العضوية الفخرية

نظمت جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال، احتفالية لمنح العضوية الفخرية للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ندوة لوزير الإسكان عن «التنمية العمرانية وأبعادها الاقتصادية»

بدأت فعاليات الاحتفالية بمنح وزير الإسكان العضوية الفخرية لجمعية المهندسين المصرية وإهدائه درعها، وتخللت الاحتفالية ندوة تحت عنوان «التنمية العمرانية وأبعادها الاقتصادية» ألقاها الأستاذ الدكتور عاصم الجزار.

وشارك في احتفالية الجمعية من نقابة المهندسين كل من الدكتور أحمد البدوي، وكيل نقابة المهندسين، والدكتور معتز طلبة أمين صندوق النقابة، والدكتور المهندس سعد مكرم أمين الصندوق المساعد للنقابة، والمهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين.

وحضر الاحتفالية كذلك المهندس الاستشاري فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد المنعم شعبان، نائب رئيس الجمعية، وعدد من الشخصيات الهندسية، وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.