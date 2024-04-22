الكشف على 1398 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، قافلة طبية مجانية بقرية طرابمبا بدمنهور، على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1398 مواطناً مجانا، من خلال 9 عيادات طبية.

قوافل طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 362 - عيادة الأطفال 259 - الجراحة 177 - النساء 123 - تنظيم الأسرة 61 - العظام 236 - الأنف والأذن 40 - الجلدية 140»

وشارك في القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

الارتقاء بالخدمات الصحية في البحيرة

تأتي القوافل الطبية في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.