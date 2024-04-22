شخص واحد فقط يمكنه إنقاذ ترامب من الإدانة في قضية الرشوة.. من هو؟

بدأت جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لمقعد البيت الأبيض دونالد ترامب بشأن القضية الجنائية والمتعلقة بالرشاوى، ويحدد 12 شخصا ضمن هيئة المحلفين مصير المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك أمر واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى بطلان المحاكمة، والذي يعد نجاحًا بالنسبة لـ«ترامب».

رغم أن المحلفين تحدثوا عن تقييمات سلبية ضد دونالد ترامب، فإن شخصًا واحدًا فقط، في حالة أبدى تعاطفه مع الرئيس الأمريكي، ربما تسير القضية حينها في طريق الرئيس الأمريكي السابق، بحسب شبكة «ABC NEWS» الأمريكية.

موافقة هيئة المحلفين بالإجماع.. شرط الإدانة

وهيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا، يجب أن يوافق جميع أفرادها بالإجماع على الإدانة أو البراءة، ولكن إذا كان هناك ولو شخص واحد فقط تخلف عن رأي الهيئة، فسيعلن القاضي بطلان المحاكمة، وبالنسبة لـ«ترامب»، قد يكون ذلك يشبه الحكم بالبراءة.

وفي حالة بطلان المحاكمة، يمكن للمدعين العامين البدء من جديد وإجبار دونالد ترامب على المثول للمحاكمة مرة أخرى مع هيئة محلفين جديدة، لكن ذلك سيزيد من تأخير القضية، وفي الوقت نفسه يتمنى «ترامب» الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، ولو حدث ذلك فمن المرجح تجميد القضية.

قضية «ترامب» الجنائية

ويواجه دونالد ترامب اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية؛ لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، وللمرة الأولى في التاريخ، يحاكم رئيس الولايات المتحدة بتهمة جنائية.