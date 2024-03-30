انقطاع المياه عن مركز ملوي بالمنيا لمدة 12 ساعة غدا.. اعرف الموعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب غدا الأحد 31 مارس الجاري، عن مركز ملوي لمدة 12 ساعة، وذلك بدءا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء.

أعمال تطهير وصيانة المأخذ

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركز ملوي والقرى التابعة له، وذلك نظرا لأعمال تطهير وصيانة المأخذ.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن 125.