انطلاق أولى فعاليات ملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية في مطروح

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية بمشروع «أهل مصر» المقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزير الثقافة، بمحافظة مطروح.

ويشارك في الملتقى فتيات وسيدات محافظات الوادي الجديد، وشمال وجنوب سيناء، وأسوان، ومطروح، والأسمرات في القاهرة، ويستمر حتى 28 أبريل الحالي.

فعاليات محافظة مرسى مطروح

واستقبلت قاعة النادي الاجتماعي الورش الفنية المتنوعة ومنها الورشة المسرحية للملتقى، وبدأت فعالياتها مع المخرج والمدرب أشرف النوبي بالتعرف على فريق عمل الورشة وشرح وتفسير للمسرح ودوره التثقيفي والتنويري.

كما يجرى طرح النص المسرحي «عيشة» للمؤلف والباحث المطروحي منعم العبيدي، إذ أشار النوبي إلى أنه من خلال النص سيتم التدريب على فنون الأداء التمثيلي والتعريف بمفردات العمل المسرحي ودور المخرج في تضافر هذه المفردات وانصهارها معا للتأكيد على مضمون ما يطرحه النص الأدبي والصورة البصرية للعرض.

وفي ورشة الخيامية، أوضح المدرب عماد عاشور، تفاصيل الورشة معرفا الخيامية وأنواع القماش وطرق تثبيت الرسمة على القماش، وقامت أماني ثروت مدربة ورشة التطريز السيوي بتقسيم الشنطة بالطول والعرض والرسم عليها برموز معينة وأشكال متنوعة.

وتحدثت الدكتورة شيماء المهدي عن مكونات اللوحة الفنية في تيمة الورشة وعن المرأة المصرية في الفلكلور، وقامت بتقسيم اللوحة إلى مجموعة من الأجزاء، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى التعرف على التراث والفلكلور في مناطق مختلفة من مصر.