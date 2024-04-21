«الهضيبي»: الثقافة استجابت لتوصيات الحوار الوطني حول دعم الحرف التراثية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تنفيذ مخرجات المحاور الثلاثة بالحوار الوطني وترجمتها إلي إجراءات وقرارات علي أرض الواقع، أو مشروعات قوانين تمهيدا لتقديمها إلي مجلس النواب، مشددًا على أهمية المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إذ جرى وضع خطة من جانب وزارة الثقافة لتفعيلها.

مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وقال «الهضيبي» في بيان له، إنَّ مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة استجابت لمطالبنا بشأن دعم الحرف التراثية من مشروع مقترح لتعديل اللائحة قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطورها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادى يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية.

أطلس الحرف التراثية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّ خطة الوزارة تتضمن أيضا تكليف «أطلس الفلكلور» بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بإعداد أطلس الحرف التراثية، بوصفها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية، فضلا عن إطلاق مبادرة صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر، الأمر الذي يساهم في حماية التراث المصري من الاندثار.

وشدد النائب على أهمية التفاعل الإيجابي من الحكومة بكل قطاعاتها مع مخرجات الحوار الوطني، والتي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تأكيد جدية الدولة في التعاطي مع مخرجات الحوار، من أجل إيجاد حلول واقعية للقضايا الوطنية، وصياغة أولويات العمل الوطني، وتأكيد أنَّ الجمهورية الجديدة تتسع لجميع فئات وأطياف المجتمع المصري.