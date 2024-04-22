7 نصائح قبل صرف مرتبات أبريل.. خطة موفرة لميزانية شهر الامتحانات

مع بداية كل شهر، تهتم ربات المنازل بكيفية توفير ميزانية البيت وشراء المسلتلزمات الضرورية ودفع الأساسيات واستقطاع جانب من النقود لحالات الطوارئ، ويزداد تفكيرهن في هذا الأمر مع حلول امتحانات نهاية العام، إذ يكون الأمر مرهقًا ماديًَا، لذا نقدم لكُن خطوات بسيطة لتوفير الميزانية في أثناء شهر الامتحانات.

ميزانية شهر الامتحانات

ومع حلول موعد صرف مرتبات شهر أبريل، نستعرض خطة ميزانية محكمة لشهر مايو، تساعدك على التوفير وعدم نفاد الأموال بسرعة خاصة مع تزامن الامتحانات مع عيد شم النسيم، بحسب تصريحات الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»:

يجب الشراء من منافذ وشوادر الدولة المخفضة في الأسعار لتوفير الأموال.

حساب الأكل بالضبط وشراء مستلزمات المنزل كلها أسبوعيًا من مكان واحد.

البحث عن بدائل السلع خاصة الأدوات المدرسية التي يحتاجها الأبناء في الامتحانات.

الاستغناء عن بعض الرفاهيات التي لا يؤثر نقصانها في احتياجات البيت بشكل عام.

إعادة استخدام الأطعمة المتبقية في إعداد أصناف مختلفة.

نصائح لاستكمال باقي الشهر دون تبذير

وحتى يستمر مرتب شهر أبريل إلى نهاية الشهر المقبل أو على الأقل حتى موعد صرف مرتبات شهر مايو؛ يجب اتباع النصائح التالية:

مع اقتراب موعد شم النسيم؛ يمكن التخلي عن صنف من أصناف الأسماك المملحة، مثل شراء الرنجة بدلًا من الفسيخ أو العكس، ويمكن تحضير هذه الأسماك في البيت بدلًا من شرائها من الخارج.

وبحسب الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي لـ«الوطن»، يمكن تقسيم أيام العطلات بين قضائها في البيت مرة أو المتنزهات التي يمكن دخولها بتذاكر بسعر بسيط، وهي مناسبة لقضاء عطلة يوم النسيم، ذلك لأنّ أيام العطلة بشكل عام تستنزف أموال بعض الأسر بسبب الرحلات والخروجات.