المنتج مجدي أنور: قللنا ميزانية مسلسل ابن حلال وحقق نجاحا كاسحا

تحدث المنتج الفني مجدي نور، عن تفاصيل مسلسلسي دهشة وابن حلال، وقال إنّ مسلسل دهشة الذي أنتج قبل 10 سنوات للفنان الكبير يحيي الفخراني كان صعب للغاية، كونه كان يجسد رواية الملك لير، وقرر المخرج عدم التصوير في مكان معروف مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا: «ذهبنا إلى أرض شاغرة بالكامل وبنينا فيها قرية بميزانية 10 ملايين جنيه وكانت الميزانية الكاملة للمسلسل 36 مليون جنيه».

وأضاف نور، في حواره مع محمد مسعود الناقد الفني، مقدم بودكاست «ملوك الدراما»، على تلفزيون «الوطن»: «ميزانية مسلسل ابن حلال الذي أنتج في نفس العام كانت 18 مليون جنيه، والمخرج كانت خطته أنه سيصور دهشة، ثم عرض عليه ابن حلال فأعجبه وقال لا مكان لأبيعه، لكني سأبيعه لكل محطة تطلبه، واشترط ألا تزيد الميزانية عن 18 مليون جنيه».

وتابع: «اقترحت ميزانية في البداية 22 مليون جنيه ثم اختصرنا 4 ملايين جنيه لتصبح الميزانية 18 مليون، وكان أجر محمد رمضان 3 ملايين جنيه، لكنه حصل على 30 مليون جنيه في المسلسل التالي».

وواصل: «كان دايما وقت التصوير وسط الاستوديو يقول ثقة في الله إحنا نمبر 1 يا أستاذ مجدي، وفي أثناء الموسم الرمضاني فوجئنا بنجاح كاسح لمسلسل ابن حلال، مفيش قهوة في مصر مكنتش مشغلة المسلسل».