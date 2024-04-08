صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد 12 يوما.. مستند

تلقت دواوين الوزارات والجهات والهيئات والمصالح الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، منشورا رسميا بكتاب دوري من وزارة المالية، يفيد بمواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو للعام 2024 الجاري وما في حكمها، إذ تم تعميم المنشور وتوزيعه على الجهات والمصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024

وحصلت «الوطن» على نسخة من المنشور الرسمي، وهو عبارة عن مستند بكتاب دوري برقم 22 لسنة 2024 صادر من وزارة المالية، يفيد بتحديد مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 وما في حكمها، وذلك بعد 12 يوما، بالإضافة إلى صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة سواء تسويات أو حوافز أو بدلات نقدية.

صرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

ووجه المنشور الرسمي، بصرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر أبريل 2024، قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف المرتبات بعد 12 يوما، حيث سوف تقوم الجهات بصرفها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل الجارين في الوقت الذي قامت فيه هذه الجهات بصرف أي متأخرات (غير المرتب من حوافز وبدلات ومكافآت) خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل.

كما حدد المنشور مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024، بداية من يوم 23 لنفس الشهر- صرف مرتبات شهر مايو 2024 أيام الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 23 و26 و27 و28 و29 مايو 2024.

وكذلك صرف أي مستحقات متأخرة لشهر مايو، وذلك خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد 8 و9 و12 مايو 2024.

جدير بالذكر، أن مرتبات العاملين بالدولة شهدت الزيادة الفعلية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة، بداية من مرتبات شهر مارس 2024، بينما تراوحت الزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه للدرجات الأخرى، وبلغت قيمة الدرجات المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالي:

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه.

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.