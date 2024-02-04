منحة زواج الفتيات من «التأمينات».. كم تبلغ وما مدة صرفها؟

تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منحة الزواج لفتيات المؤمن عليه المتوفى، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، تُساوي سنة من المعاش.

كم تستغرق مدة منحة الزواج لصرفها؟

وبحسب مصادر في هيئة التأمينات الاجتماعية تستغرق مدة صرف منحة الزواج من أسبوعين إلى شهر، وفقا لضغط العمل في المنطقة التأمينية التي تتبع لها المُستحقة.

استيفاء الأوراق المطلوبة

واشترطت هيئة التأمينات استيفاء الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج للابنة المُستحقة، حتى لا تأخذ وقتا كبيرا في صرفها، وتتضمن الآتي:

وثيقة الزواج أو عقد الزواج العرفي.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمُستحقة، ويُشترط أن تكون سارية.

التقدم بطلب لصرف المنحة وذلك على النموذج رقم 8 المرفق.

التوجه بكل هذه الأوراق إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها الشخص المتوفي صاحب المعاش والتقدم بطلب والمستندات السابق ذكرها للتمكن من الصرف.