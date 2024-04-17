تعويضات الإجهاد بسبب العمل.. جدول لهيئة التأمينات يوضح نسب العجز

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، النسب العجز الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، والتي يستحق بسببها المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص للتعويض.

تحديد نسب العجز

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فهناك قائمة أعدتها الهيئة تحدد النسب الخاصة بالعجز الذي ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

نسب الإصابات

وحسب هيئة التأمينات، هناك إصابات للعمل يستحق العامل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص صرف تعويض بشكل دائم والتي تتراوح نسبتها من 25% وحتى 100%، وهي التي لا يُمكن خلالها ممارسة العمل لأعماله مرة أخرى.

ووفق الجدول الخاص بالقانون جاءت الإصابات التي تستحق التعويض كالتالي:

- إذا كان المؤمن عليه المريض لديه نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ ونتج عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء بنسبة 100% يستحق التعويض.

- خزل نصفي مع فقد النطق 80%.

(والخزل يحدث نتيجة التعرض لجلطة دماغية، وعبارة عن ضعف في جهة واحدة من جانب واحد للجسم)

- خزل نصفى مع صعوبة في النطق 60%.

- خزل نصفى أيمن 25-50%.

- خزل نصفى أيسر 20-40%.

- شلل بالطرف العلوي الأيمن 70%.

- شلل بالطرف العلوي الأيسر 50%.

- خزل بالطرف العلوى الأيمن 35%.

- خزل بالطرف العلوي الأيسر 20%.

- فقد النطق 10-50%.

* انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه:

1- جلطة بالقلب مع تركيبة دعامة مصحوبة بقصور بالقلب 25-50%.

2- جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافئ 25-35%.

3- عدم تكافؤ القلب لمدة عامين 100%.