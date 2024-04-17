«التأمينات» توضح طريقة حصول المطلقة على متجمد النفقة من معاش الزوج السابق

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطرق التي يُمكن أن تحصل بها المُطلقة على حقوقها من النفقة الشرعية ومتجمد النفقة من طليقها في حالة إذا كان مؤمنا عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

خصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية إن المادة 287 من القانون نصت على أنه إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية

وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على الهيئة خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانونا، فضلًا عن أنه يستمر صرف النفقة خصمًا من المعاش دوريًا إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها بوفاة المحكوم عليه بها أو بصدور حكم بإيقاف النفقة.

وأشارت المصادر إلى أنه على مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقرارا بذلك عند بدء الصرف لهم.

المستحقون يلتزمون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف

وأكدت المصادر أن المستحقون يلتزمون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج.

كما على الهيئة فور ورود ملف التأمين الاجتماعي إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات.

ويتعين على الهيئة إخطار أصحاب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لهم بصفة نهائية على النموذج رقم 34 المرافق.