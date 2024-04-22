رئيس منطقة مطروح الأزهرية يحذر الطلبة من اصطحاب الهواتف المحمولة في الامتحانات

تفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد البرقي، سير امتحانات النقل الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني، بمجمع عمر بن عبد العزيز، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتغلب على أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو الملاحظين.

انضباط لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ولاحظ رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، انضباط لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وشجع الطلاب على التركيز أثناء الامتحان ومراجعة الإجابة أكثر من مرة، للحصول على أفضل الدرجات، مشددًا على عدم اصطحاب الموبايلات نهائيًا.

التصدي لمحاولات الغش ضد الطالب أو المعلم الذي يساعد

كما نبه رئيس منطقة مطروح الأزهرية على ضرورة التصدي لمحاولات الغش في الامتحانات، واتخاذ اللازم ضد الطالب أو المعلم الذي يساعد على الغش وتحري الدقة في المراقبة.

انضباط سير الامتحانات

وأكد رئيس منطقة مطروح الأزهرية أهمية متابعة لجان الإمتحانات وأنه يحرص باستمرار على التواجد داخل اللجان للتعرف عن قرب على مدى انضباط سير الامتحانات.

زيارة الطالبة بمستشفى مطروح العام

كما قام رئيس منطقة مطروح الأزهرية بزيارة طالبة معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بمستشفي مطروح العام، والاطمئنان على الحالة الصحية لها، متمنياً لها الشفاء العاجل والنجاح.