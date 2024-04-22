علاج حساسية حبوب اللقاح في الربيع.. «اعرف الأدوية المناسبة»

الكثيرون يعانون من الحساسية الموسمية في فصل الربيع، بسبب حبوب اللقاح والتقلبات الجوية المستمرة، ما يسبب متاعب مزعجة لأصحابها لوقت طويل، مع الشعور بآلام الأنف والحكة والسعال.

أسباب الإصابة بحساسية حبوب اللقاح

حساسية الربيع أو حبوب اللقاح تُعرف بالحساسية الموسمية، وتصاحبها أعراض فرط التحسس الأنفي، وتصيب كل الفئات بسبب فصل الربيع، فهو من أكثر شهور السنة الذى يتزايد فيه انتشار الأنواع المختلفة من أمراض الحساسية، ووفقَا لما قاله الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الأمراض الصدرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن أسبابها تتمثل في التالي:

حبوب اللقاح والغبار.

المواد المهيجة التي تسبب حساسية الأنف.

الإصابة بأمراض الربو.

ضعف جهاز المناعة.

أعراض حساسية حبوب اللقاح

وأوضح «إسماعيل»، أعراض حساسية الربيع فيما يلي:

سيلان الأنف.

فرط الدموع.

العطس.

السعال.

الإصابة بحكة العين والحلق والأنف.

ظهور الهالات السوداء.

ضيق التنفس.

صفير الأذن.

ضغط على الجيوب الأنفية.

ضعف حاستي الشم والتذوق.

وجود الإفرازات الأنفية.

الشعور بالتعب الشديد.

احمرار العين والأنف.

تورم الجفن تحت العين.

علاج الحساسية

وأضاف أن علاج الحساسية خلال فصل الربيع يتم من خلال:

تناول دواء يحتوي على مادة الهيستامين.

تناول أدوية تحتوي على الباراسيتامول والسودوفدرين.

استخدام قطرات العيون التي تحتوي على مضادات الحساسية.

استخدام غسول الأنف.

استخدام المحلول الملحي لتهدئة الجيوب الأنفية.

تناول حقنة الحساسية لكن تحت إشراف الطبيب، إذ تساعد على تخفيف العطاس والحكة وانسداد أو سيلان الأنف.

الوقاية من حساسية حبوب اللقاح

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن أفضل وقاية من الحساسية الموسمية والربيع تجنب أعراضها، والابتعاد عن مسبباتها، باتباع عدة خطوات هي: