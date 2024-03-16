أستاذة بكلية الصيدلة: «أي مشاكل في المعدة تؤثر على الجسم ومنها أمراض المناعة»

قالت الدكتورة أماني الشريف، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، إن الجهاز الهمضي به أكثر من 100 مليون خلية عصبية، وهذا الرقم أكثر من الموجودة في النخاع الشوكي نفسه، لافتا إلى أن الخلايا العصيبة في الجهاز الهضمي تعمل على تنظيم الطعام.

تأثير مشكلات المعدة

وأضافت، خلال حلقة برنامج «أسرار»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «العصب الحائر ده طريق سريع من المعدة إلى المخ، وكل إشارة بتخرج من الجوف تتحول إلى ومضات كهربائية إلى المخ فتظهر في صورة مشاعر وده السبب اللي بيخلينا نشعر بالضيق والإحساس بالمزاج السيء».

أمراض المناعة

وأضاف: «المخ وباقي أعضاء الجسم، بيتأثروا بأي حاجة تحصل في المعدة، فكل عضو في الجسم له احتياجات، وده السبب اللي بيخلي الإنسان يشعر بالضيق بسبب قلة تقديم المعدة لاحتياجات الجسم، وبالتالي أي مشاكل في المعدة تؤثر على الجسم كله، ومنها أمراض المناعة».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.