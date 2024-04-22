انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 60 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة للمرة الثانية في منتصف التعاملات، إذ انخفض عيار 21 نحو 25 جنيهًا، بجانب 35 جنيهًا خلال التراجع الأول، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بإجمالي 60 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3195 جنيهًا مقارنة بـ3255 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3649 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2734 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و520 جنيهًا.