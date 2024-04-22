ألمانيا تعلن القبض على جواسيس لصالح الصين.. يعملون على زيادة قوتها العسكرية

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، اعتقال 3 مواطنين ألمان للاشتباه في عملهم لصالح المخابرات الصينية، ومشاركتهم في مشاريع بحثية يمكن أن تفيد الصين لتوسيع قواتها وقدراتها البحرية، بحسب ما أعلنه التلفزيون الألماني «دويشته فيله».

الـ3 المشتبه بهم هم هيرفينج إف، وإينا إف، وتوماس آر، وتم القبض عليهم بواسطة مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية «BKA»، في مدينتي دوسلدورف وهامبورج بغرب ألمانيا، كما تم تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.

تسريب معلومات حول تقنيات مبكرة للاستخدام العسكري

الاتهامات التي طالتهم تتعلق بالتجسس قبل شهر يونيو من عام 2022، ويزعم أن أحد الجواسيس وهو توماس آر، عمل كعميل لموظف في المخابرات الصينية، ويُزعم أنه حصل على معلومات حول تقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

زوجان ألمانيان يعملان لصالح الصين

وهيرفينج إف، وإينا إف، هما زوجان، اتفقنا على صفقة مع إحدى الجامعات الألمانية نيابة عن شريك صيني بشأن قطع غيار الآلات الحديثة لتشغيل محركات قوية يمكن استخدامها في السفن القتالية، كما يُزعم أن الزوجين انتهكا قانون التجارة الخارجية الألماني.

وبحسب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قالت إن برلين تراقب التهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الأعمال والصناعة والعلوم، ووفقًا لما جاء في البيان: «إننا ننظر عن كثب إلى هذه المخاطر والتهديدات وقد حذرنا بوضوح ورفعنا مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان».

أولاف شولتز يزور بكين

وتأتي الاعتقالات بعد أسبوع واحد فقط من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز للصين للضغط على بكين بشأن دعمها للاقتصاد الروسي في زمن الحرب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وفي الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على رجلين في مدينة بايرويت البافارية للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والسعي لتقويض الدعم الألماني لأوكرانيا.