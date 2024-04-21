قيادي بـ«العدل» يثني على «رادار الأسعار»: خطوة إيجابية لضبط الأسواق

ثمّن أحمد الغنام، أمين العمل الجماهيري بحزب العدل، مبادرة مجلس الوزراء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء تطبيق على الهاتف اسمه «رادار الأسعار»، يقوم خلاله المواطن بتسجيل أسعار المحال المخالفة على التطبيق وإرسالها، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأضاف «الغنام» في تصريحات صحفية، له اليوم، أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية أثقل كاهل المواطنين، وأصبح عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، وكان لزامًا على الحكومة أن تقوم بدورها في رقابة الأسواق وضبط الأمور.

فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين

وأشار إلى أن القرار يُمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن تُثمر هذه الجهود في تحسين حياة المواطنين المصريين، وتحقيق الاستقرار والرخاء.

وأوضح الغنام أن أمانات العمل الجماهيري بالحزب في جميع المحافظات شكلت لجانًا لمراقبة حركة الأسعار، وستعمل على متابعة فاعلية التطبيق وتعاطي المواطنين معه، وكذلك مدى تجاوب الحكومة مع شكاوى المواطنين المسجلة على التطبيق، ورصد مدى التأثير الإيجابي لهذه المبادرة في ضبط الأسعار ومواجهة محاولات الاحتكار واستغلال المواطنين.

خطوات جادة لضمان تنفيذ هذا القرار

وأضاف الغنام أنه يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، ومنع أية تجاوزات أو مخالفات، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة الاستمرار في جهودها لمكافحة الاحتكار، ودعم السلع الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.