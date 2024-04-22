أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 22-4-2024

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 22-4-2024 خلال التعاملات الصباحية، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة، وفق الموقع الإلكتروني لبوابة سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر البصل بين 8 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 3 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 3 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 4 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 5 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب بين 14 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي بين 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب بين 11 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر - أحمر - برتقالي» بين 20 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية بين 4 إلى 7 جنيهات.

الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 12 بين إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا بين 4 إلى 16 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم بين 20 إلى 35 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 10 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 3.5 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت بين 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون بلدي بين 18 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 120 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» بين 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة بين 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة بين 9 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان بين 10 إلى 20 جنيها