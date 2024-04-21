سعر طن الدقيق اليوم في الأسواق.. تراجع ملحوظ

مع تراجع أسعار طن الدقيق في الأيام الأخيرة، تشهد السوق الزراعية والاقتصادية تحولات ملموسة، إذ هذا التراجع الحاد يعكس تغيرات جوهرية في أسعار المواد الأساسية، ويترك تأثيراته على القطاعات المختلفة من الصناعة والتجارة، مما يستدعي دراسة دقيقة للتوقعات المستقبلية وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه التحولات الاقتصادية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الدقيق اليوم الأحد 21-4-2024 بالأسواق، وفقا للبيان الرسمي الصادر من شعبة المخابز.

سعر طن الدقيق اليوم

شهد سعر طن الدقيق انخفاضًا بقيمة 4 آلاف جنيه، ليصل إلى 18 ألف جنيه بدلاً من 22 ألف جنيه.

وبدأت مجموعة من المطاحن بدأت في خفض أسعار الدقيق، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 13% خلال اليوم السابق فقط.

سعر طن الدقيق الحر اليوم

وانخفض سعر الدقيق الحر انخفض بمقدار 2000 جنيه للطن، ووصل إلى 16 ألف جنيه، بينما بلغت أسعار بعض الأصناف 14 ألف جنيه.

وهذا الانخفاض هو الرابع خلال شهرين، إذ كان السعر 26 ألف جنيه، مما يجعل الانخفاض الإجمالي 10 آلاف جنيه.