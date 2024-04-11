«التموين»: المجمعات الاستهلاكية ومنافذ صرف السلع تعمل خلال عيد الفطر

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في إجازة عيد الفطر المبارك، وأفاد التقرير الوارد أن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال إجازة العيد، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.

التموين: مخازن الجملة تعمل في عيد الفطر المبارك

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن التقرير الذي تم عرضه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية شمل أيضا قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، إضافة إلى قيام شركتي الجملة العامة والمصرية بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر، مؤكدا أن عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد يتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيضا.

ضبط 2641 مخالفة تموينية

وأشار إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين أكد استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، وتم تكثيف المرور والمتابعة على المحلات العامة والأسواق، وأسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتى الآن، وتم التعامل الفوري معها.