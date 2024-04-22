غارة جوية إسرائيلية تستهدف مرتفعات الجبور في الجنوب اللبناني كتب: منار مجدي 02:05 م | الإثنين 22 أبريل 2024 جنوب لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل، بوقوع غارة جوية إسرائيلية تستهدف مرتفعات الجبور بالجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف إسرائيلي كثيف لعدد من المواقع في الجنوب اللبناني «القاهرة الإخبارية»: مسلسل التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر «القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية تستهدف سيارة في الجنوب اللبناني «القاهرة الإخبارية»: ما يحدث في الجنوب اللبناني تصعيد مخيف غارات جوية وقصف بالمدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني الجنوب اللبناني إسرائيلية مرتفعات الجبور بقلم منار مجدي