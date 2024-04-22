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دراما المتحدة

غارة جوية إسرائيلية تستهدف مرتفعات الجبور في الجنوب اللبناني

كتب:

منار مجدي
02:05 م | الإثنين 22 أبريل 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل، بوقوع غارة جوية إسرائيلية تستهدف مرتفعات الجبور بالجنوب اللبناني. 

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بقلم منار مجدي