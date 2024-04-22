محافظ بورسعيد: نفذنا خطة موسعة لاستبدال الأسواق العشوائية بأخرى حضارية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بالديوان العام، وذلك على هامش زيارة رئيس الجهاز للمحافظة لمتابعة الأسعار على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و رئيس الغرفة التجارية ومحمد سعدة والوفد المرافق لرئيس جهاز حماية المستهلك.

قرارات ضبط الأسعار

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء والتصدي لجشع التجار، مؤكدًا أن هناك جهودًا مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز و متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة بورسعيد، وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار في الأسواق المصرية.

إنهاء عصر الأسواق العشوائية

وأكد الغضبان، أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا في مجال الأسواق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء عصر الأسواق العشوائية من خلال تنفيذ خطة موسعة لاستبدال الأسواق العشوائية بأخرى حضارية، تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، مثل سوق الهنا و سوق على بن أبي طالب الجاري إنشاؤه و تطويره

ومن جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات تلفزيونية، إن زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الأسعار على أرض الواقع، وذلك بعد خفض الأسعار، خاصة قرار خفض سعر الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف أيضا معرفة إثر انخفاض سلعة الدقيق ومكونات العيش في الشارع المصري، وللتعرف على الأسعار وهل تم انخفاض الأسعار وفقا لتوجيهات رئاسة الوزراء.

وأشاد «السجيني» بمنظومة الأسواق الحضارية التي جرت ببورسعيد مؤخرا، كما أشاد بجهود محافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية في الارتقاء بكافة القطاعات التي تمس المواطن، لافتا إلى أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطن.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات محافظة بورسعيد في كافة المجالات، حيث أشاد الوفد و مرافقوه بما لمسه من تطورات وتنمية على أرض بورسعيد فور لحظة وصولهم للمحافظة، معربين عن فخرهم بالإنجازات الحقيقية في المجالات التي تمس حياة المواطن.