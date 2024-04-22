رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 667 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
02:21 م | الإثنين 22 أبريل 2024
فاصل من اللحظات السعيدة

فاصل من اللحظات السعيدة

حلّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة في دور العرض، وهو من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق 677 ألف جنيه أمس، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بدور العرض نجاحا كبيرا.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية، حتى تدفعهما الصدفة إلى فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

اقرأ المزيد:

ارتفاع إيرادات فاصل من اللحظات السعيدة في ثاني أيام العيد.. زيادة 2 مليون جنيه

فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 30 مليون جنيه في أول أسبوع بدور السينما

فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 1.1 مليون جنيه إيرادات في يوم واحد

هنا الزاهد بعد إشادة رامي رضوان بفيلم فاصل من اللحظات السعيدة: مبسوطة إنه عجبك
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.