فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 667 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حلّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة في دور العرض، وهو من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق 677 ألف جنيه أمس، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بدور العرض نجاحا كبيرا.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية، حتى تدفعهما الصدفة إلى فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.