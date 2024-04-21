هنا الزاهد بعد إشادة رامي رضوان بفيلم فاصل من اللحظات السعيدة: مبسوطة إنه عجبك

علقت الفنانة هنا الزاهد على منشور الإعلامي رامي رضوان، بعد إشادته بفيلم فاصل من اللحظات السعيدة، من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، والذي يعرض ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

هنا الزاهد تعلق على إشادة رامي رضوان بفيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وكتب الإعلامي رامي رضوان على بوستر الفيلم: «هو فعلا كله لذاذة، ألف مبروك يا حلوين الفيلم، حلو قوي»، وعلقت هنا الزاهد على منشور رامي رضوان، «يا رامي مبسوطة أوى إنه عجبك أنت ودنيا».

أحداث فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.